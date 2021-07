Dresden

Ein 26-Jähriger, der am Montagabend in Dresden-Gorbitz zwei Kinder mit einem Messer und einer Machete bedroht haben soll und einen Zeugen verletzte, bleibt zunächst in Haft. Eigentlich war laut Staatsanwaltschaft angedacht, den Eritreer per Eilverfahren rasch zu verurteilen. Da nun aber doch umfangreichere Ermittlungen nötig sind – unter anderem soll geklärt werden, ob ein religiöser Hintergrund vorliegt – wurde der Antrag auf Eilverfahren zurückgezogen.

Der 26-Jährige, der bereits einschlägig vorbestraft ist, sitzt nun in Untersuchungshaft. Während des Vorfalls am Montagabend auf der Harthaer Straße soll er Zeugen zufolge auch „Allahu Akbar“ gerufen haben. Ein 46-jähriger Iraker, der gemeinsam mit einem zweiten Mann den Kindern zu Hilfe kam, trug eine fünf Zentimeter lange, aber oberflächliche Verletzung am Bein davon.

Der 26-Jährige wurde kurze Zeit später verhaftet, ein Alkoholtest zeigte 1,4 Promille an. Die Identität der Kinder, die der Verdächtige bedrohte und auch beschimpfte, ist weiter unbekannt.

Von fkä