Kitzscher: Dämmwolle einer Heizanlage fängt bei Inbetriebnahme Feuer

Kitzscher

In Kitzscher hat es offenbar an einem neuen Blockheizkraftwerk, welches das Neubaugebiet versorgen soll, ein Feuer gegeben. Die freiwilligen Feuerwehren aus Kitzscher und dem Ortsteil Trages wurden am Dienstagabend in die Eulaer Straße alarmiert. Dort sollte nach Informationen der Feuerwehr die neue Anlage in Betrieb genommen werden.

Löscheinsatz unter Atemschutz

Dabei geriet Dämmmaterial in Brand, welches einen heißen Katalysator umgab, heißt es von der Polizei. Die Feuerwehrleute näherten sich den brennenden Teilen nur unter komplettem Atemschutz, um sich selbst nicht zu gefährden. Das Feuer selbst ließ sich laut Wehrleiter Marco Baaske relativ schnell unter Kontrolle bringen. Es glühten und rauchten nur die Elemente aus Dämmwolle, die ein heißes Aggregat einhüllten.

Ursache unklar: Fahrlässigkeit oder Defekt?

„Die haben wir abgenommen und abgelöscht“, sagt der Wehrleiter. Wie es zu dem Brand kam, wird noch untersucht. Die Polizei schließt sowohl eine fahrlässige Brandstiftung als auch einen technischen Defekt nicht aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Kitzscher. Quelle: Feuerwehr Kitzscher

Von André Neumann