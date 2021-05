Kitzscher

Schwer verletzt wurde ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Kitzscher. Der Junge war Roller fahrend nach Informationen der Polizei mit Freunden auf dem Gehweg der August-Bebel-Straße unterwegs. Als er die Ernst-Schneller-Straße überquerte, wurde er von einem Ford Transit erfasst. Beim Zusammenstoß erlitt der Heranwachsende schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von es