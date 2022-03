Kleiner Hund in Lobstädt vormittags von der Straße gestohlen

Neukieritzsch/Lobstädt

Einige Aufregung hat es am Sonnabendvormittag in der Glück-Auf-Straße von Lobstädt gegeben. Ein kleiner Hund ist ist in dem Neukieritzscher Ortsteil auf offener Straße entführt worden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440.

Fahrzeug hält – Mann steckt Hund unter die Jacke

Der Yorkshire Terrier von Besuchern war kurz nach 10 Uhr von einem Grundstück auf die Glück-Auf-Straße gelaufen. Laut Polizei konnte ein Nachbar beobachten, wie zwei Fahrzeuge deshalb anhielten. Aus dem ersten, einem blauen Kleinwagen, dessen Kennzeichen mit einem „R“ begonnen haben soll, stiegen demnach zwei Männer aus, von denen einer den Hund aufnahm und unter die Jacke steckte. Sie stiegen ein und fuhren weg.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Zuvor waren sie wohl noch von einem Insassen des zweiten Autos angesprochen worden. Die Polizei bittet Personen aus diesem Fahrzeug sich als Zeugen zu melden. Außerdem nehmen die Beamten weitere Informationen zu dem Geschehen und den Männern des ersten Autos entgegen.

Von LVZ