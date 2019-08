Am Donnerstag gab es im Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine 81-jährige Bornaerin eine Wende. Aussagen der Frau in der polizeilichen Vernehmung am Tag nach dem Selbstmordversuch an sich und ihrem demenzerkrankten Mann unterstreichen die Ausweglosigkeit in der dramatischen Lebenssituation des Rentner-Ehepaares.