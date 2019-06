Rötha/Oelzschau

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad ereignete sich am Donnerstagmorgen nahe Oelzschau. Eine Motorradfahrerin war nach Angaben der Polizei 6.50 Uhr auf der von Oelzschau in Richtung Störmthal führenden Kreisstraße unterwegs. Als die 31-jährige Fahrerin kurz vor dem Eingang zum Oberholz mehrere Autos überholte, verlor sie in einer Rechtskurve offenbar die Gewalt über ihre Maschine.

Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Das Krad überschlug sich mehrfach auf einem angrenzenden Acker. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. „Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht abschließend geklärt“, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion, am Mittag. Zum Zustand des schwer verletzten Unfallopfers habe er keine näheren Angaben.

Von es