Verantwortungslos: Ein 29-Jähriger ist am Freitag in Bautzen in Begleitung seines achtjährigen Sohnes auf Diebestour gegangen. Der Mann packte in einem örtlichen Supermarkt Lebensmittel für rund fünf Euro ein. Als im Kassenbereich ein Alarm erklang, flüchtete der Täter – ließ dabei aber den Jungen zurück.

So ließ sich die Identität des Mannes schnell ermitteln, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige war bei seiner Flucht auch noch gestürzt und hatte sich verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

