Nicollschwitz

Am Montagvormittag landete ein Rettungshubschrauber an der S31 bei Nicollschwitz. Grund war ein Laster, der auf einer der Verbindungsweg in Richtung nach links von der Fahrbahn abkam und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Zum Einsatz eilten die Kameraden der Feuerwehr Leisnig, die den Fahrer zur Seite gesackt und nicht ansprechbar im Führerhaus vorfanden. Weitere hinzugezogene Rettungskräfte übernahmen den Mann, während der Hubschrauber ohne den Fahrer an Bord abzog. Nähere Informationen liegen auch der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz noch nicht vor. Von dort war vorerst lediglich zu hören, dass der Fahrer wahrscheinlich verletzt sei.

Von sro/ap