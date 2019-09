Espenhain/Leipzig

Bei einem Unfall zwischen Pötzschau und Espenhain (Kreis Leipzig) ist am Dienstag eine 36-jährige Autofahrerin auf tragische Weise ums Leben gekommen. Ein entgegenkommender Kipper stürzte auf der Landstraße um und fiel auf den VW-Bus, in dem die Frau saß. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben fuhr der mit Schotter beladene Lastwagen gegen 12.15 Uhr aus Pötzschau kommend in Richtung S242, als es zu dem Unglück kam. „Der Kipper geriet auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Fahrer wollte den Lkw wieder auf die Spur bringen und lenkte gegen. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite“, berichtete Polizeisprecher Alexander Bertram gegenüber LVZ.de.

Mit einem Kran musste der Lastwagen wieder aufgerichtet werden. Quelle: Dirk Knofe

Fahrerin in VW-Bus eingeklemmt

Der Lkw kam erst etwa 15 Meter entfernt von der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Liegen. Der 26-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Für die 36-Jährige, die im VW T4 Caravelle eingeklemmt wurde, kam dagegen jede Hilfe zu spät.

Die Bergungsarbeiten liefen am Nachmittag noch. Auch Feuerwehr und ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort. „Zum Unfallhergang und zur Ursache wird nun ermittelt“, sagte Bertram.

Von nöß