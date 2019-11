Lastwagen mit 20 Tonnen Steinen kippt bei Grimma in Straßengraben

Grimma

Am Buß- und Bettag ist in Grimma gegen 8 Uhr ein Lastwagen mit Schüttgutauflieger verunglückt. Der Brummi mit polnischem Kennzeichen befuhr die Leisniger Straße - S38 in Richtung Muldestadt. Zwischen Neuneunitz und Grimma in Höhe der Hospitalschenke brach das Fahrzeug in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts aus und fuhr in den etwa zwei Meter tiefen Straßengraben.

Zur Galerie Ein Brummi mit Pflastersteinen ist in einen Straßengraben gerutscht und hat seine Fracht verloren.

Dabei rasierte er mehrere die Straßen säumende junge Bäume ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Infolge dessen verteilten sich die etwa 20 Tonnen schwere Fracht - eine Ladung Pflastersteine - auf der angrenzenden Wiese. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und konnte das Unglücksfahrzeug aus eigener Energie heraus und unverletzt verlassen.

Feuerwehr Grimma mutiert zum Besenkommando

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Grimma dürften sich den Einstieg in den sachsenweiten Feiertag anders vorgestellt haben. Sie rückten als Besenkommando aus, um die vorübergehend voll gesperrte Straße zu bereinigen.

Darüber hinaus beschränkte sich ihre technische Hilfeleistung darauf, dem Unfallfahrzeug den Strom abzuklemmen, um so den Brandschutz sicherzustellen. Der Rest sei Sache eines Abschleppdienstes, der nur mit schwerer Technik den Lastwagen bergen könne, an dem erheblicher Schaden entstand, der aber noch nicht beziffert wurde.

Von Frank Schmidt