Döbeln

Innerhalb der letzten Tage waren Laubenknacker in einer Gartenanlage an der Döbelner Ziegelstraße unterwegs. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilt, haben die bisher Unbekannten das Fenster einer Laube aufgehebelt und sich mehrere Akku-Werkzeuge unter den Nagel gerissen. Die Beamten beziffern deren Wert auf zirka 1.000 Euro und den Sachschaden auf etwa 250 Euro. Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist indes noch nicht ganz klar. Die Polizei gibt eine Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr, bis Dienstag, 16.15 Uhr, an.

Anzeige

Von ap/DAZ