Leipzig

Zwei deutsche Hooligans sollen am vergangenen Samstagabend auf der spanischen Insel Mallorca einen 44-Jährigen mit afrikanischem Migrationshintergrund brutal angegriffen und schwer verletzt haben. Das sagte ein Sprecher der spanischen Behörden am Montag gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Die beiden Männer sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Opfer kam mit schwersten Verletzungen in das Universitätsklinikum Son Espases und wurde dort am Montag notoperiert. Wie es hieß, bestehe die Gefahr einer Querschnittslähmung.

Genaue Angaben zur Herkunft der deutschen Täter wollten die spanischen Behörden mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht machen. Wie mehrere spanische Medien allerdings übereinstimmend mit Verweis auf Zeugenaussagen berichten, sollen die Täter aus Leipzig stammen und zur örtlichen Fußballfanszene gehören. Zudem gibt es Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund der Täter.

Das Auswärtige Amt bestätigte am Montag gegenüber der LVZ lediglich, dass es den Angriff gegeben hat: „Das Konsulat in Palma betreut den Fall konsularisch“, sagte eine Sprecherin. Weitere Angaben wurden auch hier aufgrund von Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und ihren Angehörigen allerdings nicht möglich.

Angriff ohne Vorwarnung – Täter mit Mundschutz

Nach bisherigem Kenntnisstand der spanischen Behörden sind die beiden Angreifer 21 und 20 Jahre alt und wollten am Samstag in der Discothek Megapark am Partystrand von S‘Arenal feiern. Gegen 21.30 Uhr sollen die beiden Männer dann allerdings im Gebäude ohne Vorwarnung auf den 44-jährigen Security-Mitarbeiter eingeschlagen haben.

Das aus dem Senegal stammende Opfer ging dabei zu Boden, die Tatverdächtigen traten angeblich aber weiter auf ihn ein, bis er bewusstlos war. Andere Gäste riefen zusätzliches Sicherheitspersonal herbei, das die beiden Angreifer letztlich mit vereinten Kräften überwältigen konnte. Zeuge berichten davon, dass die Hooligans während ihrer Attacke Mundschutz getragen haben, wie er von Boxern und Freefightern im Ring verwendet wird.

Der attackierte Senegalese wurde vor Ort von Rettungskräften betreut und kam später mit schweren Kopf- und Rückenmarksverletzungen in das Universitätskrankenhaus Son Espases. Dort soll der 44-Jährige am Montag operiert worden sein. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Staatspolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Die Sicherheitskräfte der Discothek übergaben die festgesetzten Hooligans am Samstagabend der Polizei. Beide Männer sind inzwischen einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzen im Gefängnis von Palma de Mallorca. Noch am Sonntag wurde der Fall an die spanische Staatspolizei übergeben, die nun wegen versuchtes Totschlags ermittelt.

Bei einer ersten Auswertung der Telefone der beiden Inhaftierten stießen die Ermittler auf rechtsradikale Symbole und Bilder des Ku-Klux-Klans. Die Behörden sollen deshalb auch von einem rechtsradikalen Hintergrund der Tat ausgehen.

Der Partystrand S‘Arenal ist in den Sommermonaten auch bei vielen Fußballfanszenen und Mannschaften als Saisonabschluss beliebt. In den vergangenen Jahren gab es dabei auch immer wieder Vorfälle mit Neonazis. So entrollten im Juli 2017 mehrere Rechtextreme im Bierkönig eine Reichskriegsflagge und skandierten Hassparolen. Andere Gäste ließen das nicht unkommentiert und konnten die Neonazis letztlich aus dem Bierkönig vertreiben.

Von Pia Siemer / Matthias Puppe