Grimma

Am Montagvormittag ist die Feuerwehr von Grimma nicht an die Schläuche, sondern zur Gefahrenabwehr an die Besen gerufen worden. Wie die Einsatzleitung vor Ort mitteilte, hat ein Linienbus der Regional-Bus GmbH eine kilometerlange Dieselspur auf der Fahrbahn hinterlassen. Recherchen der Kameraden beim Busunternehmen ergaben, dass der Bus am Nicolaiplatz seine Linie gestartet hatte und in Richtung Mutzschen/ Wermsdorf fuhr. Und so musste nicht nur auf dem Nicolaiplatz der Besen geschwungen werden, sondern auch beispielsweise auf der neuen Muldebrücke stadtauswärts.

Solche weißen Flecke entstehen, wenn die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr Bindemittel einsetzt, um eine Dieselspur abzustumpfen. Quelle: Frank Schmidt

Hundefänger wird zum Nebenschauplatz

Als wäre das nicht schon genug, sind die Floriansjünger unvermittelt auf einen Renault Kleintransporter aufmerksam geworden, aus dem ebenfalls auf dem Nicolaiplatz eine größere Menge Kühlwasser ausgelaufen war. Die Feuerwehr kam auch dort mit Bindemittel zum Einsatz. Unklar blieb zunächst, ob die Frau mit dem Auto die Fahrt fortsetzen konnte und welche möglichen Konsequenzen der Defekt haben wird. Beide Einsätze hatten keine nennenswerten Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Von Frank Schmidt