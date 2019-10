Halle

Nach tödlichen Schüssen in Halle hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Mindestens eine weitere Person befand sich am Nachmittag noch auf der Flucht. Bei dem Attentat mitten in der Saalestadt hatten am Vormittag schwer bewaffnete Täter vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen. Die Stadt Halle sprach von einer „ Amoklage“. Bürger wurden aufgefordert, sich im gesamten Stadtgebiet in Gebäuden in Sicherheit zu bringen. Auch in Leipzig ist die Polizei „in höchster Alarmbereitschaft“ und sicherte jüdische Einrichtungen.

Die Leipziger Volkszeitung berichtet ab sofort weiter in einem Liveticker. Alle bis 15 Uhr bekannten Informationen lesen Sie im Artikel weiter unten.

Derweil laufen die Ermittlungen länderübergreifend an - auch das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) in Sachsen ist involviert.



Nach LVZ-Informationen stammt der Täter , der bei dem Vorfall verletzt worden ist, aus der Nähe von Eisenach . Dort soll auch das Auto für die Fahrt nach Halle angemietet worden sein.

Inzwischen gibt es nähere Informationen zu den Todesopfern . Ein Polizeisprecher sagte dem „Spiegel“, ein Mann sei in einem Imbiss getötet worden. Das andere Opfer in der Nähe der etwa 600 Meter entfernten Synagoge sei eine Frau. Im Universitätsklinikum Halle werden Angaben eines Sprechers zwei Verletzte behandelt. Dabei handele es sich um einen Mann und eine Frau, beide hätten Schussverletzungen.

Ein Täter soll in Halle auch selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge abgelegt haben. Der Täter habe versucht, in die Synagoge einzudringen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen.

In Leipzig hat Pfarrer Bernhard Stief in seiner Festpredigt beim Friedensgebet auf das Verbrechen in Halle verwiesen. „Wir schließen die Opfer in unsere Gebete mit ein“, so Stief.

Die Zufahrt zu dem Ortsteil Wiedersdorf (Landsberg) war am Mittwoch abgesperrt. Zuvor waren auch in der Ortschaft Schüsse gefallen, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa bestätigte. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen. Alexander Prautzsch

Der öffentliche Nahverkehr in Halle wurde komplett eingestellt. In der Stadt staut sich der Auto- und Lastwagenverkehr.

Die Stadt Halle hat derweil die Bevölkerung erneut eindringlich dazu aufgerufen, bis auf Weiteres Wohnungen und Gebäude nicht zu verlassen oder an sicheren Orten zu bleiben. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) erklärte laut Mitteilung: „Zum Schutz der Bevölkerung ist dies unbedingt erforderlich .“

Auch international verbreitet sich die Nachricht des Vorfalls mit tödlichen Schüssen in Halle. Der UN-Generalsekretär António Guterres bewerte das Geschehen als „eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus “, teilte ein UN-Sprecher am Mittwoch in New York mit. Den Familien der Opfer, der deutschen Regierung und den Menschen in Deutschland sprach Guterres sein „tiefstes Beileid“ aus. Den Verletzten wünschte er eine rasche Genesung.

Eine Übersicht der Tatorte in Halle: dpa

Diesen Tag werden die beiden Männer mit dem VW-Bus aus Gollma so schnell nicht vergessen : Die beiden 50 und 78 Jahre alten Männer aus Halle und Osmünde wollten im Obsthof Pohristzsch eigentlich Äpfel kaufen. Wegen der vielen Sperrungen fuhren sie über Landsberg und gerieten ins Visier der Polizei. Die Beamten legten ihnen Handschellen an und drückten sie zu Boden, berichten die Männer. Der Irrtum klärte sich schnell auf. Den Bus hatten sie von einem Freund geborgt.

"Es gibt keinerlei Hinweise, dass Arbeit, Präsenz und Öffnungszeiten von städtischen Liegenschaften irgendwie eingeschränkt werden müssen", teilte Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning seinen Mitarbeitern mit. Der "normale Dienstbetrieb" solle aufrechterhalten werden.

Auch in Sachsen werden Synagogen weiterhin von der Polizei geschützt.

In der Synagoge in Halle können derweil die ersten Menschen das Gebäude verlassen. Sie werden aber weitgehend von der Polizei abgeschirmt. Die Menschen - viele von ihnen bereits älter - werden mit einem Bus weggebracht.

Einer der beiden Täter ist schwer verletzt und wird gerade operiert. Es handelt sich nach LVZ-Informationen um einen Deutschen. Der zweite befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Die Stadt Halle spricht von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, hieß es aus dem Rathaus. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Für ihre Flucht sollen die Männer ein oder mehrere Fahrzeuge benutzen. Das Lagezentrum der Landesregierung berichtet zudem von einem Schusswechsel in der Gemeinde Kabelsketal in der Nähe der Autobahn 14 und in Landsberg. Die Deutsche Bahn hat den Hauptbahnhof in Halle gesperrt. Ersatzhalt ist jetzt Leipzig Hauptbahnhof.

Alarmbereitschaft in Leipzig – Horte schicken Schüler nach Hause

Augenzeugen berichten auch von einem Hubschrauber über Leipzig. In Gohlis war zudem ein Räumpanzer der Polizei unterwegs. Nach LVZ-Informationen soll das Spezialeinsatzkommando (SEK) den oder die Täter auf der Flucht jagen. Sie sollen sich auf den Autobahnen um Leipzig befinden. Verstärkung rücke aus Dresden an. An mehreren Hauptverkehrsstraßen in Leipzig haben sich inzwischen schwer bewaffnete Polizisten postiert.

Zur Galerie Am Mittwoch sind in Halle mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Hintergründe sind unklar. Die Täter sind auf der Flucht.

Währenddessen veranlassen Berichten zufolge mehrere Schulen im Leipziger Stadtgebiet, dass Eltern ihre Kinder aus Horten abholen. Die Vollversammlung des Stadtschülerrats im Neuen Rathaus ist abgesagt worden.

Krisensitzung wegen Lichtfest

Am Rande eines Empfangs im Gewandhaus beraten die Organisatoren des Lichtfestes in Leipzig, wie sie mit der entstandenen Gefahrensituation umgehen sollen. Am Abend wollen sich mehrere Zehntausende Menschen auf dem Augustusplatz treffen und der Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 gedenken.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, soll die Veranstaltung „nach aktuellem Stand“ wie geplant stattfinden. Allerdings werde geprüft, ob mehr Beamte eingesetzt werden. Zudem sichern Kräfte verstärkt „Einrichtungen des jüdischen Lebens“.

Lage in Halle angespannt – Bundesanwaltschaft ermittelt

In Halle raten die Beamten Anwohnern weiterhin in ihren Wohnungen zu bleiben und Menschen auf der Straße, sich an sichere Orte zu begeben. Sie sollen sich über Rundfunk, Fernsehen und Internet informieren.

Zudem habe die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe auf Anfrage mit. Zuerst hatte „ Spiegel online“ berichtet.

Schüsse auch in Dönerladen

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Paulusviertel. Ein Tatort befinde sich in der Nähe des alten jüdischen Friedhofs unweit des Wasserturms.

Schüsse sind offenbar auch an einem zweiten Ort gefallen. Ein Augenzeuge berichtete bei n-tv von einem Vorfall in einem Dönerladen in der Ludwig-Wucherer-Straße, nur wenige hundert Meter vom jüdischen Friedhof entfernt.

In diesem Dönerladen sollen Schüsse gefallen sein. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Ein mit einer Sturmhaube maskierter und einem Helm geschützte Mann, habe demnach in das Schnellrestaurant geschossen und dabei wohl einen Handwerker getroffen. Zudem habe der mit einer grünen Militärjacke bekleidete Mann einen Sprengsatz versucht in den Laden zu werfen. Er sei aber vom Türrahmen abgeprallt und auf der Straße detoniert. „Es klang wie ein Polenböller“, berichtete der junge Mann. Er selbst habe sich auf der Toilette versteckt und sei schließlich von der Polizei befreit worden.

Am frühen Nachmittag wurde auch über einen Polizeieinsatz an einer Oberschule in Markranstädt berichtet. Hierbei handelte es sich allerdings um einen vorsorglichen Amokalarm, so die Beamten.

Von Matthias Roth/ Josephine Heinze