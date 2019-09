Glauchau

Auf der Autobahn 4 zwischen Glauchau und Meerane ist am Montag ein Lastwagenfahrer gestorben. Er fuhr kurz nach 16.00 Uhr mit seinem Lkw an einem Stauende auf einen stehenden Sattelzug auf, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeidirektion Zwickau sagte. Der 47 Jahre alte polnische Fahrer des deutschen Lkw starb noch an der Unfallstelle. Der Stau hatte sich nach einem vorangegangenen Unfall gebildet, als ein Auto und ein Lastwagen zusammenstießen. Die Ursache war zunächst noch unklar.

Von LVZ