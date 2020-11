Borna

Ein Motorrad KTM wurde in der Nacht zu Dienstag in Lobstädt gestohlen. Der Verlust der Gelände-Maschine wurde am Morgen angezeigt. In der Nacht zuvor waren im Einzugsgebiet des Polizeireviers Borna drei hochwertige PKW verschwunden. Dabei handelt es sich um zwei Audi Q5 aus Zwenkau und aus Großpösna. In Zwenkau wird zudem ein BMW vermisst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von es