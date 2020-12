Lobstädt: Gestohlener Automat geplündert

Neukieritzsch/Lobstädt

Der Zigaretten-Automat, der am frühen Montagmorgen in der Victoriastraße in Lobstädt aus seiner Verankerung gerissen worden war, hat sich angefunden. Nach einem Hinweis von Bürgern stellte ihn die Polizei am Mittwoch in Neukieritzsch in einem Garagen-Komplex an der Pleiße sicher. Das Gerät war aufgebrochen, Tabakwaren und Geld verschwunden. Der Automat wurde abtransportiert, um ihn kriminaltechnisch zu untersuchen und mögliche Spuren zu sichern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert.

Von es