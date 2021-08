Neukieritzsch/Lobstädt

Die Explosion war in Lobstädt weithin zu hören, die Wucht der Druckwelle spürte einer der Urheber schmerzhaft am Kopf: Eine offenbar mutwillig ausgelöste Verpuffung sorgte am Mittwochnachmittag am Bahnhof des Neukieritzscher Ortsteils für einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Explosion in einer vermüllten Garage

Die Zeile maroder Garagen kennt jeder S-Bahn-Nutzer, der am Lobstädter Bahnhof aus dem Abteilfenster blickt: Nur noch wenige der kleinen Gehäuse werden im ursprünglichen Sinne genutzt. Viele stehen leer, einige sind vermüllt. Hier hielten sich drei Jugendlichen, 15, 16 und 17 Jahre alt, auf. In einer frei zugänglichen Garage verschütteten sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine brennbare Flüssigkeit, vermutlich Benzin. Als sie dann eine Zigarettenkippe oder einen Böller hineinwarfen, kam es zu einer „explosionsartigen Entzündung und nachfolgend zu einem Brand“, sagt Chris Graupner von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig der LVZ. Die Druckwelle wirbelte Gegenstände auf. Von ihnen wurde der 17-Jährige am Kopf getroffen und leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn ambulant. Die beiden anderen blieben unverletzt.

Beim Löschen der Garage wurde die Lobstädter Wehr von Kameraden aus Neukieritzsch unterstützt. Quelle: Feuerwehr Lobstädt

Tanker sorgt für ausreichend Löschwasser

„Wir wurden wegen Rauchentwicklung alarmiert. Erst hießt es Margaretengasse/Eisenbahnstraße, wo sich Wohngebäude befinden“, sagt Stadtwehrleiter Maik Stelzner. Als die Lobstädter Wehr den Garagenkomplex am Bahnhof erreichte, stand das Gehäuse am Ende der Reihe bereits in Vollbrand. „Da war ein Haufen Müll drin, auch Bauschutt. Wir haben gelöscht und alles mit Schaum abgedeckt, damit es sich nicht erneut entzündet.“ Weil die Löschwasser-Versorgung problematisch war, kam der neue Tanker zum Einsatz. Kräfte aus Neukieritzsch unterstützten die Lobstädter personell. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Hinzugezogen wurde der Notfall-Manager der Deutschen Bahn, da sie die Garagen auf bahneigenem Gelände befinden.

Polizei ermittelt

„Wir ermitteln jetzt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“, so der Polizeisprecher. Was die drei jungen Leute zu ihrem Handeln trieb, sei noch unklar. Der Brandschaden ist noch nicht beziffert. Angesichts des maroden Zustands des Gebäudes dürfte er allerdings gering sein.

Von Ekkehard Schulreich