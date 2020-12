Lobstädt: Zigaretten-Automat gestohlen

Neukieritzsch7Lobstädt

Einen Zigaretten-Automaten stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag in Lobstädt. Das Gerät war in der Victoriastraße installiert. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Dunklen PKW am Tatort gesehen

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 0.30 und 1.30 Uhr. Offen ist, ob die Täter den Automaten mit schwerem Werkzeug abmontierten oder mit Hilfe eines Fahrzeuges aus seiner Verankerung rissen. Beobachtet wurde immerhin ein dunkler PKW Kombi, der sich vom Tatort entfernte. Das Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an das Revier in Borna (Telefonnummer 03433/2440). Die Höhe des Sach- und Stehlschadens ist noch nicht beziffert.

Mitte November war ein Zigaretten-Automat in Böhlen gesprengt worden. Hier hatten die Täter eine unbekannte Menge an Tabakwaren und Geld erbeutet.

