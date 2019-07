Markkleeberg

Was war das für eine seltsame Geschichte, die zwei Jugendliche der Polizei in Markkleeberg auftischen wollten. In der Nacht zu Sonntag wählte um 2.10 Uhr eine 16-Jährige den Notruf, um einen selbstverschuldeten Unfall zu melden. Dabei will sie sich auch noch selbst verletzt haben.

Der Fall aus der Sicht des Mädchens

So erzählte sie der Polizei, sie sei mit einem gestohlenem Auto gegen ein anderes, parkendes Fahrzeug gefahren. Vor Ort erkannten die Polizisten, dass dies auch so passierte, jedoch waren sie sich nicht sicher, ob das Mädchen den Wagen tatsächlich gefahren ist.

Denn in einem Gebüsch versteckte sich ein 18-jähriger Mann, der nach eigener Aussage nur den Vorfall beobachten wollte. Er war jedoch auch der Halter des Wagens, wie die Polizei herausfand.

Anzeigen gegen beide Jugendlichen

Die vorher aufgenommene Anzeige erstreckt sich nun auch auf den jungen Mann. Zudem standen beide unter Alkoholeinfluss. Die Polizei klärt nun, wer den Wagen wirklich gefahren ist.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Von RND/ Lisa Neumann