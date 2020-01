Mann attackiert Fahrradfahrer bei Naunhof mit Eisenstange

Naunhof/Erdmannshain

Ein Fahrradfahrer (47) ist am Montagfrüh kurz vor acht Uhr auf der Alten Fuchshainer Straße von einem Unbekannten brutal geschlagen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe er sich danach bei der Polizei gemeldet. Dort habe er erklärt, dass er sich mit dem Fahrrad in Richtung Fuchshain befunden hatte, als er kurz anhielt, um seinen Schnürsenkel zu binden. Als er soeben abgestiegen war, sprang ein ihm unbekannter Mann aus dem Gebüsch, der eine Eisenstange in der Hand hielt und damit auf seinen Kopf einschlug.

Fahrradhelm verhindert schwere Verletzungen

Zum Glück trug der 47-Jährige ein Fahrradhelm, wodurch er am Kopf nicht verletzt wurde, jedoch einen Schock erlitt. Der Fremde lief daraufhin in Richtung der Eichaer Straße davon. Den Unbekannten konnte das Opfer wie folgt beschreiben: Der Mann ist 1,80 m groß, trägt Vollbart, eine Jacke mit Kapuze und Fellapplikationen und ein Basecap. Seine Sprache ließ eine osteuropäische Herkunft vermuten.

Der 47-Jährige wurde nach der Tat mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch noch am selben Tag wieder entlassen werden. Scheinbar ist er nur leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Die Polizei sucht nun allerdings nach Zeugen, die den unbekannten Täter in der Gegend gesehen haben oder wissen, wo er sich regelmäßig aufhält. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Telefon 03437/708925100 zu melden.

