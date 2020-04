Mügeln

Wie die Polizei gestern informierte, fanden Zeugen am Samstag, dem 18. April, gegen 17.10 Uhr einen verletzten Mann auf der S 37 kurz vor dem Ortseingang Poppitz. Es handelte sich dabei um einen 33-Jährigen mit einer Kopfverletzung. Der junge Mann war alkoholisiert und schilderte, dass er sich mit seinem Handwagen auf dem Rückweg von Einkaufsmarkt in Mügeln befunden hätte.

Zwei Fahrradfahrer gesucht

Zwei Fahrradfahrer, die aus Richtung Ablaß gekommen seien, hätten ihn niedergeschlagen und sich etwas von den Einkäufen aus seinem Handwagen genommen und wären dann wieder davongefahren. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aus den bisherigen Ermittlungen ist bekannt, dass er den Einkaufsmarkt in Mügeln gegen 16 Uhr verlassen hat und sich samt Handwagen anschließend über die S 37 (Nebitzschner Straße, Glossener Straße und weiter die S 37) in Richtung Poppitz bewegt hat.

Hinweise erbeten

•Wer kann Hinweise zu den Fahrradfahrern geben, die sich am 18. April in der Zeit von 16.30 bis 17.12 Uhr, auf der S 37 von Ablaß in Richtung Mügeln befanden?

•Wer hat den Geschädigten im Zeitraum auf der S 37 vor der Ortslage Poppitz gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz, Telefonnummer 03435 6500 zu melden.

Von lvz