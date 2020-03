Leipzig

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei stieß ein Auto beim Überholen gegen 13.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wiedemar mit einem Lastwagen zusammen. Dabei sei der 54 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt worden. Ein zweiter Insasse soll laut einer Polizeisprecherin leichte Verletzungen erlitten haben, hieß es am Dienstag.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der 54-Jährige zu spät bemerkt, dass der Lastwagen einen anderen Sattelzug überholen wollte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 39.000 Euro. Neben einem Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Wegen des Unfalls und der Trümmerteile, die sich auf der Fahrbahn verteilten, wurden die mittlere und die linke Fahrspur gesperrt. Es kam in Fahrtrichtung Berlin zu Stau, der sich bis zum Schkeuditzer Kreuz zog.

Von CN/jhz