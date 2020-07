Eilenburg

In Eilenburg ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer war gegen 20:30 Uhr aus Richtung Laußig kommend auf der Dübener Landstraße unterwegs und kam in einer Kurve kurz vor Ortseingang von der Straße ab. Er fuhr geradeaus weiter und überschlug sich im Straßengraben. Der Mann wurde verletzt. Er stand möglicherweise unter Alkohol und war zu schnell unterwegs.

Von lvz