Demit-Thumitz

Biertrinkend ist ein Autofahrer in Ostsachsen an der Polizei vorbeigefahren. Eine zivile Streife habe sich daraufhin entschieden, den Mann in der Ortschaft Stacha bei Demitz-Thumitz ( Landkreis Bautzen) zu kontrollieren, teilte Polizei am Sonntag mit. Der Alkoholtest am Samstagnachmittag zeigte knapp ein Promille an. Der 64-Jährige werde sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

dpa