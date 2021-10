Mann in Leipzig überfallen und verletzt 

Leipzig

Ein Mann ist am Freitagabend im Palmengarten gegen 20.30 Uhr überfallen worden. Drei Männer, darunter der bekannte Tatverdächtige, näherten sich dem Geschädigten, so die Polizei am Samstagmorgen. Der Räuber verlangte daraufhin Bargeld. Als der Geschädigte dies verweigerte, schlug der Räuber auf ihn ein.

Seine beiden Begleiter beteiligten sich nicht aktiv an dem Überfall, jedoch geht die Polizei davon aus, dass sie die Tat absicherten. Dem Räuber gelang es, dem Geschädigten dessen Tasche mit Bargeld zu entreißen. Anschließend flüchtete er mit seinen Begleitern in Richtung Jahnallee, wie die Polizei mitteilt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot