Nerchau

Ein Mann hat am Freitag gegen 21 Uhr in Nerchau versucht, eine Feuerschale mithilfe eines Benzinkanisters anzuzünden. Dabei geriet der Kanister in Flammen. Als der Mann daraufhin das Feuer austreten wollte, sprangen die Flammen auf seine Kleidung über. Der Mann erlitt Verbrennungen, die ärztlich behandelt wurden.

Von RND/mot