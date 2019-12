Eilenburg

Es erinnert ein wenig an den Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe: Ein 24 Jahre alter Mann hat in einem Juweliergeschäft in Eilenburg mit einer Axt auf eine Vitrine eingeschlagen und Ringe gestohlen. Im Gegensatz zu den Dresdner Dieben kam er allerdings nicht weit.

Wie die Polizei berichtete, betrat der junge Mann am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr das Juweliergeschäft in der Leipziger Straße. Er habe mit dem Inhaber ein Gespräch begonnen und von seiner persönlichen verzweifelten Lage erzählt. Zudem forderte er den Inhaber auf, Schmuckgegenstände herauszugeben. Dies verneinte der Juwelier. Daraufhin habe der Mann eine Axt aus seiner Jacke geholt und auf eine Vitrine eingeschlagen. Danach entnahm er der Auslage drei Tabletts mit Ringen und verließ damit fluchtartig das Geschäft.

Schon polizeibekannt

Die inzwischen vom Juwelier alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann wenig später im Stadtgebiet stellen. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit dem 24-Jährigen bereits am Mittag in einem Einkaufsmarkt zu tun gehabt hatten. Er habe dort versucht, einen Föhn zu entwenden und sich diesen unter die Jacke geschoben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten zudem Schlüssel, die am Tag zuvor bei einem Einbruch in das Rathaus entwendet wurden. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Tages wegen Verdachts auf schweren Raub dem Haftrichter vorgeführt.

Von lvz