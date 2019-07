Zittau

Beim Baden im Olbersdorfer See (Kreis Görlitz) ist ein 41-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckten Rettungsschwimmer den reglosen Badegast am Sonntag am Ufer. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Zittauers feststellen. Woran genau der 41-Jährige starb, muss noch geklärt werden.

Drei Badetote in Leipzig

Es ist nicht der erste Badetote in diesem Jahr. Allein in Leipzig sind innerhalb von gut einer Woche drei Menschen in Seen ertrunken. Beim Schwimmen im Bagger starb ein 31-Jähriger, wenige Tage später kam für einen 21 Jahre alten Mann am Markkleeberger See jede Hilfe zu spät.

Am Wochenende retteten Badegäste ebenfalls am Markkleeberger See zwei Jugendliche, von denen ein Mädchen anschließend im Krankenhaus starb.

Von LVZ/dpa/jhz