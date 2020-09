Mann zeigt sich als Hitlerjunge mit Waffe – Soko Rex durchsucht Wohnungen

Chemnitz/Plauen

Er posierte für Fotos mit verschiedenen Waffen und trug sogar die Uniform der Hitlerjugend. Die Bilder machten anschließend in einem Messengerdienst die Runde. Beamte der Leipziger Soko Rex haben deshalb am Mittwoch zwei Wohnungen in Chemnitz und Plauen durchsucht. Beschuldigt ist ein 21 Jahre alter Mann, teilte das Landeskriminalamt ( LKA) mit.

Die Spezialkräfte ermitteln gegen den mutmaßlichen Rechtsextremen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzes. Geprüft werde auch, ob der Mann auch rechtsradikale Äußerungen von sich gegeben hat.

Anzeige

Nach Angaben des LKA hat die Polizei in der Chemnitzer Wohnung neben weiteren Beweisstücken auch eine Gasdruckpistole sichergestellt. Sie werden nun von Spezialisten des LKA überprüft.

Von mro