Delitzsch

Eine Zeuge (45) beobachtete am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf dem Delitzscher Roßplatz einen jungen Mann, welcher ein Wahlplakat der SPD in der Hand hatte und versuchte, dies auf einem Poller zu zerschlagen. Das Plakat hatte er anscheinend zuvor von einer Laterne gerissen, da nur noch die Kabelbinder zu sehen waren. Er informierte umgehend die Polizei und folgte dem Mann. Er behielt ihn die ganze Zeit im Blick, bis die Person in der Securiusstraße gegenüber vom Bürgerhaus durch die Polizei gestellt werden konnte. Es handelte sich um einen 24-Jährigen aus Delitzsch.

Von lvz