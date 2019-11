Marbach: 27-Jähriger stirbt nach Explosion von illegaler Pyrotechnik

Marbach

Es war ein schwerer, dumpfer Knall, der am Sonntagnachmittag das kleine Marbach erschütterte. Bei der Detonation in einem Flachbau an der Hauptstraße, wenige Meter neben der Schmiede im Ort, ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gilt es als wahrscheinlich, dass der junge Mann die Explosion mittels illegaler Pyrotechnik in suizidaler Absicht herbeigeführt hat.

Anwohner geschockt

Mit seinem Zwillingsbruder lebte der Verstorbene in dem flachen Gebäude hinter dem Haus der Eltern, das sich auf dem Gelände der ehemaligen Agrargenossenschaft befindet. „Betriebsgelände. Betreten verboten“ steht auf einem Schild in der Zufahrt zum Gelände. Was genau passiert ist an diesem Sonntagnachmittag können die Dorfbewohner nur vermuten. Seine Freundin sei wohl zu Besuch gewesen, weiß ein Einwohner, der die Familie kennt. Ihr Auto habe vor der Tür gestanden. Der Mann ist geschockt angesichts der Ereignisse. „Man kann das gar nicht richtig verarbeiten“, sagt er und schaut ins Leere.

Ein Verbrechen könne man ausschließen, sagt Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf Nachfrage am Montagmorgen. Es ist ein sonniger Vormittag, an dem die Polizei die Ergebnisse ihrer Untersuchungen auswertet. Am Abend waren die Ermittlungen zunächst abgebrochen worden, Montagfrüh ging es weiter.

Feuerwehr und Polizei waren in Marbach im Einsatz. Quelle: Harry Haertel

Sebastian Quaas, stellvertretender Wehrleiter der Marbacher Feuerwehr, war als Erster mit seinem Fahrzeug am Einsatzort. Weil ein seltsamer Geruch in der Luft lag, entschieden sich die Kameraden zum Innenangriff unter Atemschutzgerät. Die Eltern und der Bruder des jungen Mannes befanden sich vor Ort außerhalb des Haues und hatten den Einsatzkräften die Lage geschildert. „Im Haus haben wir dann eine leblose Person vorgefunden“, so Quaas. Der parallel gerufene Rettungsdienst bestätigte den Tod des Mannes. Man entschied sich, ihn im Haus zu belassen für die erforderlichen kriminaltechnischen Untersuchungen. Was die Detonation ausgelöst hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Das Fenster in dem Wohnraum und die Decke sowie die Eingangstür waren durch die Explosion zerstört worden, drei weitere Fenster hatten durch die Druckwelle Schaden genommen. „Eine Gasleitung gibt es nicht im Haus, dort wurde mit Öl geheizt“, sagt Quaas. Ein paar Chinaböller seien wohl gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war zur Sicherheit ebenso gerufen worden.

100 Kameraden im Einsatz

Alarmiert wurden um 16.40 Uhr am Sonntag auch die Kameraden der Roßweiner Feuerwehr. „Wir sind die nächsten, die eine Drehleiter zur Verfügung stellen können“, sagt Wehrleiter René Bernhardt. Mit einem Tanklöschfahrzeug, dem Löschgruppenfahrzeug und der Drehleiter fahren 15 Kameraden zum Einsatzort. Gemeldet war ein „Großbrand 4“. „Da muss alles raus, was geht“, sagt Bernhardt. Vor Ort dann sind die Roßweiner in Bereitschaft, die Einsatzleitung liegt in den Händen der Striegistaler. „Wir konnten dann nach einer Viertelstunde wieder abrücken“, berichtet Bernhardt.

Insgesamt waren am Sonntagnachmittag knapp 100 Kameraden mit 13 Fahrzeugen in Marbach vor Ort. Die 40 Mitglieder der Marbacher, Böhrigener und Etzdorfer Wehr waren unmittelbar am Einsatz beteiligt, alle anderen Wehren befanden sich in Bereitschaft.

Hilfe bei Depressionen Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei). Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon in Leipzig an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0341 99 99 00 00. Außerhalb dieser Telefonzeiten können sich Hilfesuchende an die kostenfreie Telefonseelsorge wenden: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei. Hilfe gibt es weiterhin beim „Telefon des Vertrauens“, dem telefonischen Krisendienst in Dresden, unter 0351/804 1616; täglich von 17 bis 23 Uhr.

Von Manuela Engelmann-Bunk