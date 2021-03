Mehr als hundert E-Scooter von Autobahnrastplatz bei Leipzig gestohlen

Markranstädt

Auf einem Autobahnrastplatz an der Autobahn 9 bei Leipzig ist in der Nacht zum Freitag dreistellige Anzahl an Elektroscootern gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hätten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens gewaltsam den Sattelauflieger eines LKW aufgebrochen. Das Fahrzeug parkte in der Nacht im Markranstädter Ortsteil Altranstädt.

Die Täter entwendeten sie mehrere Paletten mit den Elektrofahrzeugen. Die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen.

Von joka