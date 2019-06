Böhlen

Mit mehreren Einbrüchen in Böhlen und in Großdeuben musste sich die Polizei am Sonntag befassen. Bisher unbekannte Täter waren offenbar in der Nacht auf Sonntag unter anderem in Firmengelände und Garagen eingedrungen. Dabei wurde in Böhlen beispielsweise ein Motorroller gestohlen.

Kriminelle dringen in Großdeubener Schule ein

Dem Augenschein nach über längere Zeit hielten sich Eindringlinge im Evangelischen Gymnasium „Lernwelten“ im Ortsteil Großdeuben auf und verursachten erheblichen Schaden. Hier bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht Licht im Gebäude oder verdächtige Personen bemerkten, sich im Revier Borna zu melden (Telefon 03433/2440).

Die Höhe des durch die Einbrüche angerichteten Schadens ist noch nicht beziffert. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist noch offen.

