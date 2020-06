Mehrere Polizei-Einsätze in Wurzen: Einwohner in heller Aufregung

Wurzen

In Wurzen heult die Sirene. Wieder einmal. 9.27 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden rasen in Richtung Wettinsäule. Sie sollen in einem Haus eine Stahltür aufbrechen. In der Zwischenzeit ist ein Rettungshubschrauber im Anflug auf die Stadt. Als er über dem Bürgermeister-Schmidt-Platz kreist, bringen sich dort erste Schaulustige in Stellung. Schnell macht es die Runde: Der Notarzt wird eingeflogen.

Es ist der Tag, an dem zeitgleich eine Leiche von Berlin nach Pakistan ausgeflogen werden soll. Wie berichtet, wurde am 2. Juni in der Kantstraße ein 24-jähriger Pakistaner tot in seiner Wohnung entdeckt. Nach LVZ-Recherche wurde ihm regelrecht die Kehle durchtrennt. Neben Hämatomen am Kopf wies der Tote zudem Stichverletzungen in der Bauchgegend auf.

Staatsanwalt ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags

Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft in Leipzig: „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Totschlags gegen einen 34-jährigen Mann, ebenfalls pakistanischer Staatsbürger.“ Er soll sich selbst bei der Polizei gemeldet haben, sagt Ricken. „Und zwar fast zu der Zeit, als auch die Leiche gefunden wurde.“ Der Tote muss schon einige Tage in der Wohnung gelegen haben, heißt es.

Ein auf islamische Bestattungen spezialisiertes Unternehmen in Berlin bestätigt: „Ja, wir lassen die sterblichen Überreste des 24-Jährigen womöglich schon heute oder morgen nach Pakistan ausfliegen.“ Der Bestatter handele im Auftrag der pakistanischen Botschaft in Berlin. Derweil sitzt der tatverdächtige Landsmann weiter in U-Haft.

Angespannte Lage in Wurzen

Die Wurzener sind verunsichert. Erst am Freitag wurde ein 17-jähriger Deutscher zu Grabe getragen. In der Nacht nach Himmelfahrt war er in eine tätliche Auseinandersetzung mit ebenfalls deutschen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener- /Ecke Rosa-Luxemburg-Straße verwickelt. Die Anteilnahme auf dem Friedhof war groß.

Nun also sind Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen schon wieder unterwegs. „Bestimmt der nächste Tote“, schütteln Passanten den Kopf. Ein Polizist, der neben dem gelandeten Rettungshubschrauber steht: „Es handelt sich um einen medizinischen Notfall.“ Unterdessen verbreitet sich das Gerücht in der Stadt: „Am schwarzen Denkmal will sich jemand umbringen.“

Ereignisse haben nichts miteinander zu tun

Inzwischen kreist ein weiterer Helikopter über der Stadt. Auf dem Hof der Pestalozzischule hält sich eine Lehrerin mit ihren Schülern auf. Sie sieht, wie ein Radfahrer auf der Goethestraße stürzt. Weil sie vermutet, dass sich der Betreffende verletzt haben könnte, lässt sie einen Krankenwagen rufen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und doch trägt der Fakt nicht zur Beruhigung bei.

Im Gegenteil: Als der Rettungshubschrauber wieder losfliegen will, spitzt sich die Situation auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz zu. Eine Personengruppe ist erregt: „Ein junger Mann ging mit Messer und Beil auf uns los. Er war aggressiv, brüllte und fragte, was wir so blöd guckten.“ Eine ältere Dame steht noch ganz unter dem Eindruck des Erlebten.

Polizisten kontrollieren am Clara-Zetkin-Platz einen Verdächtigen. Quelle: Haig Latchinian

Polizei nimmt die Verfolgung auf

Wieder Blaulicht in Wurzen. Ein Streifenwagen der Polizei nimmt die Verfolgung auf. Kurz darauf kann ein junger Mann am Clara-Zetkin-Platz gestellt werden. Die aufgewühlten Wurzener glauben, ihn wieder zu erkennen: „Ja, das ist der Typ. Der steht bestimmt unter Drogen.“ Ein anwesender Halbwüchsiger teilt sein Wissen über Gras & Co. und dessen Folgen.

Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig bestätigt auf Nachfrage: „Polizisten wurden am Rande des Hubschraubereinsatzes von Passanten angesprochen, dass ein Mann mit Axt sowie Messern unterwegs sei. Wir haben ihn vorläufig festgenommen. Verletzt wurde niemand.“ Birgit Höhn, ebenfalls Polizeisprecherin, ergänzt: „Bei dem 36-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten Deutschen.“

Fassungslosigkeit: Diese Wurzener wurden Zeuge, wie ein mutmaßlich bewaffneter Mann auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz für Unruhe sorgte. Quelle: Haig Latchinian

Noch Fragezeichen hinter Einsatz am 9. Juni

Eine Frau berichtet von einem Polizeieinsatz am 9. Juni in der Schweizergartenstraße. Zum Beweis zeigt sie ein Foto auf ihrem Handy. In welchem Zusammenhang der Einsatz steht, kann Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft zur Stunde noch nicht sagen. Wie berichtet, gab es Tage zuvor einen Einsatz in der Gärtnergasse. Dabei ging es um die Aufklärung der Himmelfahrts-Geschehnisse.

„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt Feuerwehrmann Thilo Bergt. Er gehörte mit zu den Männern, die mit Spezialtechnik eben noch die Stahltür unweit des Wettinerplatzes aufgebrochen hatten: „Wenn wir nur einige Sekunden später gekommen wären, der Mann hätte nicht mehr gelebt.“ Man habe ihn noch rechtzeitig abbinden können: „Er wollte sich strangulieren.“

Was ist nur los in unserer Stadt, fragen sich unterdessen die Wurzener.

Hilfe bei Depressionen Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei) Sprechzeiten: Mo, Di, Do: 13.00-17.00 Uhr, Mi, Fr: 08.30-12.30 Uhr Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon unter (0341) 99 99 00 00 – nur an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Sprechzeiten steht auch die bundesweite Telefonseelsorge bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

