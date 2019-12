Struppen

Am Sonntagmittag war ein Mercedesfahrer auf der Straße zwischen Struppen und Weißig unterwegs. In Höhe Thürmsdorf kam der Wagen auf der Bärensteiner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst stieß er gegen einen Telefonmast, streifte einen Baum und mähte mehrere Holzzaunsfelder um. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden am Fahrzeug ist jedoch erheblich. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Vor Ort waren auch Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden.

Ein Mercedes krachte gegen einen Telefonmast und schrammte einen Baum und einen Zaun. Quelle: Marko Förster

Von fg