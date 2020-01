Frohburg

Schwer verletzt wurde ein Mopedfahrer am Freitag Morgen bei einem Verkehrsunfall in Frohburg. In der Streitwalder Straße stießen 6.05 Uhr an der Einmündung der Florian-Geyer-Straße das Kleinkraftrad und ein PKW zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm den Unfall auf. Der genaue Hergang ist noch in der Klärung. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Von es