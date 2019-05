Zwickau

Ein 49 Jahre alter Mann aus Zwickau ist dringend verdächtig, seine Lebensgefährtin ermordet zu haben. Gegen ihn sei am Montag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er soll die 46-Jährige am Samstagabend in einem Sozialhaus in Zwickau im Streit erwürgt haben.

Er habe an das Geld der Frau gelangen wollen. Laut Staatsanwaltschaft gab es zwischen den beiden in der Vergangenheit regelmäßig Auseinandersetzungen, vor allem nach hohem Alkoholkonsum. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von LVZ