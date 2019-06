Geithain

Ein Motorradfahrer verunglückte am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 44 nahe des Colditzer Kreuzes bei Geithain. Der 30-Jährige hatte nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz 14.20 Uhr in einer Kurve die Gewalt über seine Kawasaki verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der Mann, der an dem Unfall allein beteiligt war, erlitt der Polizei zufolge nur leichte Verletzungen.

Von Ekkehard Schulreich