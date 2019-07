Lauterbach

Ohne erkenntlichen Grund schlug ein Motorradfahrer am Mittwochmittag auf einen Fahrradfahrer in Lauterbach ein. Der 19-Jährige war mit seinem Rennrad gegen 11.30 Uhr Richtung Bernbruch abgebogen, als er rund 300 Meter später einen Motorradfahrer neben sich bemerkte. Dieser fuhr im selben Tempo neben ihm her und schlug ihm mehrfach mit der Hand gegen den Oberkörper, bevor er ihn durch das Querstellen seines Fahrzeugs zum Anhalten zwang. Der 61-Jährige schlug weiter auf den jungen Mann ein und beschädigte dabei die Brille des Opfers. Der Rennradfahrer erlitt leichte Verletzungen und erstatte Anzeige gegen seinen Angreifer, der sich nun wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten muss. Einen Grund für die Tat nannte er der Polizei nicht.

Von Tilman Kortenhaus