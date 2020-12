Bennewitz

Am Samstagnachmittag ist es auf der B6/107 bei Bennewitz zu einem schweren Unfall gekommen, an dem sowohl ein Pkw als auch ein Motorrad beteiligt waren. Auf der Strecke zwischen Muldebrücke und Deuben hat der Kradfahrer gegen 14 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verloren und raste in die Leitplanken.

Kradfahrer und Sozius schwer verletzt

Dabei sind Kradfahrer und Sozius schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen von Einsatzleiter Daniel Ettig seien insgesamt drei Personen verletzt worden, also auch der Fahrer eines Pkws. Was zu dem Unfall geführt hatte, vermochte er nicht zu sagen. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Auf der B6/107 bei Bennewitz hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Quelle: MTL-Picture

Zur Rettung der Verletzten Personen kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bennewitz, Deuben und Altenbach zum Einsatz sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber.

Bundesstraße voll gesperrt

Die Polizei hat den betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt und den Verkehr über die Ortslage Bennewitz umgeleitet.

Von MTL-News