Mülltonne brennt neben Turnhalle in Kitzscher

Kitzscher

Der Brand einer Mülltonne hat am Freitagabend die Feuerwehr in Kitzscher auf den Plan gerufen. Laut Polizeidirektion Leipzig fing ein neben der Turnhalle an der Oberschule stehender Abfallbehälter Feuer. Die Kameraden löschten den Brand so schnell, dass keine Gefahr für die Gebäude bestand, heißt es weiter. Die Mülltonne wurde komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei unklar. Es werde aber wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kitzscher handelte es sich um den zweiten Einsatz in diesem Jahr. Zwei Tage zuvor waren sie gerufen worden, weil der Rettungsdienst nicht an eine hilflose Person in einer Wohnung herangekommen war. Die Floriansjünger hatten sich mittels Leiter über ein offenes Fenster Zugang zur Wohnung verschafft und dann die Tür geöffnet.

Von an