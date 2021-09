Mutschlena: Fußgänger bei Unfall mit Auto verletzt 

Mutschlena

Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Freitag bei Mutschlena bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto von Mutschlena nach Liemehna als der 21-jährige Fußgänger auf die Straße trat, wie die Polizei mitteilt. Dabei prallte der Fußgänger mit dem Seitenspiegel des Autos zusammen. Er erlitt einen Beinbruch und verletzte sich an der Hand. Der 21-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Alkoholtest ergab sich, dass der Fußgänger einen Alkoholpegel von 1,3 Promille hatte, so die Polizei.

Von RND/mot