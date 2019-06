Dresden

Nach dem erneuten Angriff auf die Moschee an der Hühndorfer Straße im Stadtteil Cotta am Dienstag hat sich kurz nach der Tat ein ähnlicher Fall an einem Döner -Imbiss an der Alten Meißner Landstraße ereignet. Auch der Laden wurde von einem bislang Unbekannten mit Steinen beworfen.

Die Moschee in Cotta wurde am Dienstag mit Steinen beworfen. Quelle: Tino Plunert/Archiv

Nach Angaben eines Gemeindemitglieds der Moschee soll es sich bei dem Angreifer um ein und dieselbe Person handeln. Dies würden Videoaufnahmen der Überwachungskameras belegen, die dem Gemeindemitglied vorliegen. Demnach soll ein Mann in den Imbiss gekommen sein und nach Feuer für eine Zigarette gefragt haben. Nur wenige Minuten später flogen mehrere Steine gegen die Scheiben und Türen.

Laut Landeskriminalamt Sachsen stehen die Ermittlungen in beiden Fällen noch am Anfang. Ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gebe, werde geprüft.

Von DNN