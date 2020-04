Nach Anschlag auf Frohburger Rathaus: Substanz wurde untersucht

Frohburg

Milzbrand-Erreger waren nicht in jenem weißen Pulver, das Unbekannte in einem Briefumschlag Mitte April an die Frohburger Stadtverwaltung geschickt und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst hatten. „Es kann derzeit ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Pulver um Milzbrand handelte“, sagt Katharina Geyer von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig der LVZ. Ob und inwiefern das Pulver noch weiter untersucht werde, sei noch nicht entschieden. Für gewöhnlich erfolge das nur auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. „Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor“, so Geyer weiter. Die Suche nach dem Absender des Briefes werde fortgesetzt.

Rathaus wurde nach dem Anschlag evakuiert

Der Fund des Umschlages, aus dem beim Öffnen eine unbekannte Substanz rieselte, hatte zu einer Evakuierung des Bürgerzentrums am Markt und des Rathauses geführt. Feuerwehrleute in Schutzanzügen hatten den Brief sicher verpackt und aus dem Haus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Bedrohung auf. Sie führten bisher zu keinem greifbaren Ergebnis. Das Motiv des Anschlages liegt nach wie vor im Dunklen.

