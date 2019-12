Nach Brand: Airbrush-Künstler in Laußig braucht Unterstützung

Laußig

Hilfe für den vom Brand betroffenen Andreas Wunderlich aus Laußig ist angelaufen: Es gibt ein Spendenkonto, die Gemeinde Laußig hat eine Wohnung zur Verfügung gestellt, erste Büromöbel sind eingetroffen. Vor zwei Wochen verlor Andreas Wunderlich aus Laußig nahezu seine gesamte berufliche Existenz. Durch einen Brand wurde die Werkstatt des 36-Jährigen zwischen Görschlitz und Pressel, direkt an der Bundesstraße 183, zerstört.

Die Brandursachenermittler haben ihre Arbeit mittlerweile abgeschlossen, doch der Bericht steht noch aus. Darauf wartet Andreas Wunderlich sehnlichst, denn auch er möchte die Ursache des Feuers kennen. Und die benötigt er auch dringend, um mit der Versicherung ins Gespräch treten zu können, die den Schaden regulieren soll.

Zur Galerie In den frühen Nachmittagsstunden kam es am Freitag zum Vollbrand einem Atelier zwischen Görschlitz und Pressel.

Denn im Moment steht Andreas Wunderlich noch vor einer unbekannten Zukunft. „Ich weiß noch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Ich brauche dringend noch einen Raum, eine Garage oder ein anderes Objekt, wo ich im Winter weiterarbeiten und Geld verdienen kann“, erzählt er. Denn unter fünf Grad Außentemperatur kann er nicht mehr im Freien airbrushen. Im Winter macht er deswegen mehr kleinere Aufträge wie Motorradhelme, Motorräder und andere Dinge, die er in einer Werkstatt gestalten kann.

Gelände ist nun gesichert

Mit ein paar Helfern wurde jetzt das Gelände, wo die Brandruine steht, gesichert. Denn mittlerweile haben sich auch Unbekannte auf dem Privat-Areal umgesehen.

Das Gelände samt ausgebrannter Werkstatt ist von der Polizei wieder freigegeben worden. Jetzt versucht Andreas Wunderlich, wieder Ordnung zu schaffen. Quelle: Steffen Brost

Einige nicht vom Brand beschädigte Kunstwerke wurden in Sicherheit gebracht und das Gelände mit Schlössern gesichert. „Jetzt plane ich die schrittweise Beräumung der ausgebrannten Werkstatt“, sagt Wunderlich. Unterstützung erhofft sich der Laußiger auch von den Menschen aus der Region, Ein Spendenkonto ist eingerichtet, aktuell sind die ersten 400 Euro drauf. Auch Geschäftsmann Christian Paul (38) von Velo- und Sport Paul aus Eilenburg hilft tatkräftig mit, damit der Laußiger wieder auf die Beine kommt.

Christian Paul (links) von Velo- und Sport Paul in Eilenburg überreicht Andreas Wunderlich eine Soforthilfe von 300 Euro. Quelle: Steffen Brost

„Im alten Gemeindehaus von Laußig können wir vorübergehend Sachen einstellen, die wir aus der Werkstatt gesichert haben. Auch erste Spenden lagern hier. Ich habe Andreas mit einer 300 Euro-Sofortspende ausgestattet. Und dann nutze ich mein gesamten Netzwerk, um ihm zu helfen“, erzählt Paul. Am Freitag nimmt er ihn zum Eilenburger Unternehmerstammtisch mit, wo alle möglichen Geschäftsleute vor Ort sind. „Hier kann er mit Versicherungsexperten, Anwälten und möglichen Unterstützern direkt Kontakt aufnehmen“, erklärt der Geschäftsmann.

Bürgermeister ruft zu weiterer Unterstützung auf

Unterstützung gibt es auch von Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). „Wir wollen ihm finanziell helfen. Er soll unsere Giebelwand an der ehemaligen Schule und dem heutigen Gemeindezentrum gestalten. Für den Entwurf gibt es schon mal Geld, mit dem er sich neue Arbeitsmaterialien anschaffen kann“, erzählt er. Auch eine Drei-Raum-Wohnung habe man Andreas Wunderlich besorgt. Jetzt würden die nächsten Schritte folgen mit der Ausstattung von Wohnung und Werkstatt. „Ich hoffe und wünsche mir aber auch, dass sich noch viele Menschen an dieser Hilfe beteiligen“, betont der Bürgermeister.

Fast die komplette Ausstattung ist verloren

Als selbstständiger Künstler hat sich Andreas Wunderlich unter anderem auf Illusions- und Wandmalerei, Steinfiguren und Skulpturen, Ornament- und Werbedesign, Wände, Airbrush, Kfz-Gestaltung sowie Aquarien- und Terrariengestaltung spezialisiert. Von 2005 bis 2010 wagte er zum ersten Mal den Schritt in die Selbstständigkeit. Nach einer Unterbrechung von sechs Jahren, in denen er in der Schweiz arbeitete, kam er zurück und machte sich erneut selbstständig. In den Räumen an der Bundesstraße richtete er sich sein Lager und ein kleines Atelier ein. Auch zahlreiche Kunstwerke waren hier ausgestellt. Nun steht er am Neuanfang. „Ich habe nahezu meine komplette Ausstattung vom Pinsel, über Farben bis hin zu teuren Airbrush-Geräten verloren“, erzählt Wunderlich.

Ein MDR-Fernsehteam spricht mit Andreas Wunderlich. Quelle: Steffen Brost

Spendenkonto und Kontakt

Wer dem Laußiger helfen will, kann sich direkt an Andreas Wunderlich unter der Telefonnummer 0159/02289909 wenden. Gesucht werden vor allem Büroeinrichtung, Computer, Schränke und Airbrush-Material. Die können auch in der Gemeindeverwaltung Laußig, Leipziger Straße 23, abgegeben werden. Ansprechpartner ist Frau Herber.

Auch über ein eingerichtetes Spendenkonto ist Hilfe möglich: Spendenkonto Andreas Wunderlich

IBAN: DE18 8605 5592 1633 1944 14, BIC: WELADE8L

Von Steffen Brost