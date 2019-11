Teutschenthal

Nach einer Explosion oder Verpuffung in der Grube Teutschenthal bei Halle sind offenbar mehrere Personen noch immer unter Tage. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 9 Uhr. In dem Versatzbergwerk werden Hohlräume eines ehemaligen Kalistollens verfüllt. „Zwei Personen wurden nach jetzigem Stand verletzt“, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von LVZ.de.

38 Menschen unter Tage

Nach Angaben des Betreibers GTS befanden sich zum Zeitpunkt der Erschütterung 38 Menschen unter Tage. Rund 30 Personen sitzen laut Polizei in einem Sicherheitsbereich fest. Sie befänden sich in Sicherungsräumen und seien mit Sauerstoff versorgt, sagte ein Sprecher des Landesbergamts in Halle am Freitag. Sie könnten später über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist noch unklar. Rettungskräfte sind im Ortsteil Bahnhof vor Ort.

Ehemaliger Kalistollen

In dem Bergwerk arbeiten rund 100 Personen. Der Betrieb des Versatzbergwerkes dient dem Schutz der Tagesoberfläche, indem die durch den Kalisalzabbau unterirdisch entstandenen Hohlräume der ehemaligen Grube verfüllt werden. Auf vierzehn Quadratkilometern Grundfläche bieten die unterirdischen Hohlräume eine Entsorgungsfläche für mineralische Abfälle, teilte GTS mit. Bis zum Jahr 1982 wurde 80 Jahre lang in Teutschenthal Kalisalz gewonnen.

Eine Abraumhalde des ehemaligen Kaliwerkes der Grube Teutschenthal. Quelle: ZBZB

Gebirgsschlag 1996

Für Aufsehen sorgte am 11. September 1996 ein Gebirgsschlag in Teutschenthal. Es wurde damals mit einer Stärke von 4,9 gemessen und war der bis dahin stärkste registrierte Gebirgsschlag. Die Erschütterung sorgte in Halle für zahlreiche Schäden. Viele Bewohner bemerkten die Detonation, weil bei ihnen Bücher oder Gegenstände aus Regalen fielen. Die Erschütterung wurde auch in Leipzig, Jena, Gera sowie vereinzelt in Dresden und Magdeburg verspürt.

