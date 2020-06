Nach Kellerbrand in Döbeln: Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Döbeln

Nach dem Kellerbrand an der Dresdner Straße in Döbeln vom Dienstagnachmittag geht der Brandursachenermittler von Brandstiftung aus. Darüber informiert die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch.

„Der Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen eine 35-jährige Frau, die sich im Vorfeld der Tat in dem Haus aufgehalten haben soll“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung.

Nun ermitteln die Beamten weiter wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und suchen deshalb nach Zeugen. „Wer hat dort im oder am Haus Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?“, fragen die Ermittler. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/387 344 8 entgegen.

Von ap/DAZ