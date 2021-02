Nach LKW-Unfall in Grimma: Polizei findet Männer im Laderaum

Grimma

In Grimma ist es am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Hengstbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wies einer der Fahrer die Polizisten auf Klopfgeräusche hin, die aus dem Laderaum des zweiten, bulgarischen LKW zu kommen schienen. In dem verschlossenen Laderaum fanden die Beamten anschließend zwei Männer afghanischer Staatsangehörigkeit (20 und 22). Sie hatten keine gültige Aufenthaltserlaubnis bei sich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einschleusung gegen den 65-jährigen Fahrzeugführer des Lkw aus Bulgarien. Gegen die beiden Männer aus dem Laderaum wird wegen illegalen Aufenthalts ermittelt.

Von kr