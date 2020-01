Nach SEK-Einsatz: Was hatte Wurzener Privatmann mit seinem Waffenarsenal vor?

Wurzen

Die Meldung sorgt für Aufregung – nicht nur unter Anwohnern im Wurzener Badergraben: Bei der Durchsuchung einer Wohnung samt Nebenräumen entdeckte die Polizei in einem Mietshaus mehrere Waffen. Die Rede ist von einem regelrechten Arsenal an scharfen Waffen, Munition und Messern. Es handele sich dabei um etwa 50 sicher gestellte Schuss-, Stich- und Hiebwaffen.

Wie berichtet, hatte die 58-jährige Ehefrau des mutmaßlichen Waffennarren am Dienstagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie aus der gemeinsamen Wohnung flüchten konnte. Laut Polizeisprecherin Birgit Höhn sei sie wiederholt von ihrem Mann bedroht worden – diesmal mit vorgehaltener Schusswaffe, hieß es. Die Einsatzleitung forderte daraufhin das Sondereinsatzkommando (SEK) an, das den Mann überwältigen konnte. Verletzt wurde niemand.

Wurzener gilt als handfester Kümmerer

Nachbarn und Arbeitskollegen des 62-Jährigen, der sich derzeit in der Psychiatrie befindet, beschreiben ihn als jederzeit netten und angenehmen Zeitgenossen. Nie habe es Probleme mit ihm gegeben. Im Gegenteil. Er sei ein handfester Kümmerer, einer, der auch schon mal einen Dieb zur Rede stellt – „ein Kumpeltyp halt“. Er sehe jünger aus, soll sogar Eisbader sein.

Er ist in der Produktion beschäftigt. Auch nach Feierabend habe er sich mit Krafttraining fit gehalten. Im Keller verfügt er über ein massiveres, blickdichtes Abteil, das er auch als Hobbyraum nutzt und in dem sich ein Boxsack befunden habe. Er sei akkurat und ordnungsliebend. Während andere Mieter eher Abstellkammern nutzen, sei der Keller des 62-Jährigen zusätzlich gesichert.

Anwohner ohne jede Information

Unterdessen monieren Anwohner, während des Polizeieinsatzes keinerlei behördliche Informationen bekommen zu haben. Auch gegenüber der LVZ wurde der Vorfall von Beamten an Ort und Stelle zunächst eher als Routinefall abgetan. Die Realität sah anders aus: Nach 17 Uhr fuhren Polizeiautos und ein Notarztwagen am Haus des offenbar in Streit geratenen Ehepaares vor. Später verlagerte sich das Heerlager in Richtung Wenceslaigasse.

Zeugen wollen in der Dunkelheit auch Autos gesichtet haben, die nicht als Polizei kenntlich gemacht waren. „Irgendwann vor 22 Uhr waren alle wieder weg“, so eine Anwohnerin. Und sie fügt hinzu: „Es tut mir leid um das Ehepaar. Vor allem bin ich natürlich in Gedanken bei der Frau. Sie, aber auch ihr Mann, grüßten immer freundlich.“

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Gegen den Mann wird jetzt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig am Freitag mit. Bevor jedoch Anklage erhoben werde, würden Experten zunächst die Echtheit der sichergestellten Schuss- und Langwaffen, vergleichbar mit Gewehren, sowie der Munition bewerten. Erst dann könne die strafrechtliche Relevanz beurteilt werden.

Nach erster Sichtung könnten bei dem Fund historische Waffen ausgeschlossen werden. Da es sich um eine „größere Anzahl“ handele – Details nannte Ricken nicht – könne die Prüfung zwei bis drei Monate dauern. Außerdem seien in dem Waffenlager auch verbotene Gegenstände gefunden worden. Nähere Angaben machte Ricken auch dazu nicht, erklärte nur, dass als solche unter anderem Wurfsterne und Schlagringe zählen.

Ob der Mann einem bestimmten Milieu zuzuordnen sei, ist offen. Er sei bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig noch nicht in Erscheinung getreten, so Ricken. Unterdessen rätseln die Wurzener, weshalb ein bisher als unbescholten geltender Privatmann so viele Waffen gehortet hat – eine Anzahl, die den „normalen Hausgebrauch“ bei weitem übersteige, schüttelt ein Bewohner den Kopf.

„Illegale Waffen ein Riesenproblem“

Helmut Hering, Vorsitzender des Dürrweitzschener Schützenvereins, veranstaltet monatlich ein „Schießen für Jedermann". Während in seinem Verein nicht mal jedes Mitglied eine eigene Waffe habe, seien illegale Knarren in Deutschland ein riesiges Problem: „Ob Zweiter Weltkrieg oder Balkankonflikt – bundesweit sind rund 20 Millionen Schwarzwaffen im Umlauf.“

Laut Konstanze Morgenroth, Sprecherin im Landratsamt, seien die Vorschriften zur Verwahrung von Waffen und Munition klar geregelt und in Paragraf 36 Waffengesetz festgeschrieben. Für den Erwerb einer waffenrechtlichen Erlaubnis sei eine vorherige Sachkundeprüfung nötig. Die Genehmigung erteile das Landratsamt. „Illegaler Waffenbesitz ist selbstverständlich strafbar.“

Von Haig Latchinian